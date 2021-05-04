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Gündem
Selçuk AKBAŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA) -
Haber Giriş: 04.05.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Fethiye'de yılan paniği! Tam 2 metre uzunluğunda...

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Fethiye'de yılan paniği! Tam 2 metre uzunluğunda...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı.

Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yılanın yerini belirledi.

Zehirli olduğu öğrenilen 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı. Büyük panik yaşayan aile yılanı çıkaran ekiplere teşekkür etti.

Fethiyede yılan paniği Tam 2 metre uzunluğunda...

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