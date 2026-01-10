Fethiye’de yapımı süren 20 metrelik gulet teknede yangın

Haberin Devamı

Yangın, gece yarısı Karagözler Mahallesi’nde bulunan tersanedeki gulet teknede çıktı. Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.