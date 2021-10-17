Fethiye’de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

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Fethiye’de dün saat 20.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri, vatandaşlar ile iş yeri sahipleri, dükkanlara ve evlerine giren suyu boşaltmak için yoğun çaba harcadı. Yollarda 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle otomobiller güçlükle ilerlerken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Polis ekipleri, göle dönen sokaklarda kaza yaşanmaması için önlem aldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de, tıkanan rögarları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.