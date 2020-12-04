Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince sahadan alınan bilginin değerlendirilmesiyle il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir araç, ilçe girişinde yapılan şok uygulamada durduruldu. Araçta yapılan aramada, 25.84 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.