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Fethiye'de silahlı saldırı: 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı! Dehşet saçan saldırgan aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Fethiye#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 12:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Özcan A., kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu ve villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'y öldürüp 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A., havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

Fethiyede silahlı saldırı: 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı Dehşet saçan saldırgan aranıyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli Özcan A.'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Fethiyede silahlı saldırı: 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı Dehşet saçan saldırgan aranıyor

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Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.

Fethiyede silahlı saldırı: 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı Dehşet saçan saldırgan aranıyor

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#Muğla#Fethiye#Cinayet

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