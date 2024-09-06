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Fethiye'de ormanda terk edilmiş bebek bulundu

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#Muğla#Fethiye#Orman
Fethiyede ormanda terk edilmiş bebek bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 21:37

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanda 1 günlük bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Karaçulha Kayıkseki bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yürüyüşe çıkan T.Ç. ve arkadaşı, Kayıseki'de dinlenmek için mola verdi. T.Ç. ve arkadaşı, bu sırada ağaçların arasından bebek ağlaması sesi duydu.

Seslerin olduğu yere giden iki arkadaş, burada kundağa sarılı ve göbek bağı kordonu kesilmemiş bir bebek buldu. T.Ç.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 günlük olduğu tespit edilen bebek, olay yerindeki sağlık kontrollerinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis bebeği terk eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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#Muğla#Fethiye#Orman

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