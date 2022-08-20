Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fethiye'de orman yangını: Büyümeden söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Fethiye#Bedri Rahmi Koyu
Fethiyede orman yangını: Büyümeden söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 17:23

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Haberin Devamı

Göcek, Bedri Rahmi Koyu'ndaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan alevlere müdahale edildi.

Fethiyede orman yangını: Büyümeden söndürüldü

Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye, zodyak botlarla orman işçileri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

1 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Fethiye#Bedri Rahmi Koyu

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi