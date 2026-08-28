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Fethiye'de orman yangÄ±nÄ±: Alevler evlere yaklaÅŸtÄ±... Havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fethiye Orman YangÄ±nÄ±#MuÄŸla YangÄ±n Müdahalesi#Karagedik Mahallesi YangÄ±n
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 28, 2026 20:25

MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Åžehir merkezine yakÄ±n bir noktada Ã§Ä±kan yangÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

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Karagedik Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalar aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. Ã‡ok sayÄ±da itfaiye ve orman ekiplerinin sevk edildiÄŸi yangÄ±n, bÃ¶lgede etkili olan rÃ¼zgar sebebiyle geniÅŸ alana yayÄ±lÄ±rken, yerleÅŸim yerlerine yakÄ±n bir noktada Ã§Ä±kan yangÄ±n sebebiyle birÃ§ok evin de tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Fethiyede orman yangÄ±nÄ±: Alevler evlere yaklaÅŸtÄ±... Havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor


SÄ±k sÄ±k yÃ¶n deÄŸiÅŸtiren alevler bazÄ± evleri etkilerken, Fethiye Huzurevi de tahliye edildi. BoÅŸaltÄ±lan binadan bulunan yaÅŸlÄ±larÄ±n Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. BÃ¶lgede yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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Fethiyede orman yangÄ±nÄ±: Alevler evlere yaklaÅŸtÄ±... Havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor

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HUZUREVÄ° BOÅžALTILIYOR

MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan ve rÃ¼zgarÄ±n ÅŸiddetiyle bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±nda alevler evlere yaklaÅŸÄ±rken, Fethiye Huzurevi ve Ã§evresindeki birÃ§ok ev tedbir amacÄ±yla boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Fethiyede orman yangÄ±nÄ±: Alevler evlere yaklaÅŸtÄ±... Havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor

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#Fethiye Orman YangÄ±nÄ±#MuÄŸla YangÄ±n Müdahalesi#Karagedik Mahallesi YangÄ±n

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