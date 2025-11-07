Fethiye'de midibüs ile kamyon çarpıştı! 22'si öğrenci, 23 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde, Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde meydana geldi. Ölüdeniz istikametinden gelen 15 EH 760 plakalı kamyon ile öğrenci taşıyan 48 S 2880 plakalı midibüs çarpıştı

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.