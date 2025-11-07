×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fethiye'de midibüs ile kamyon çarpıştı! 22'si öğrenci, 23 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Fethiye#Öğrenci Kazası#Midibüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 12:06

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Kamyon şoförü Soner D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde, Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde meydana geldi. Ölüdeniz istikametinden gelen 15 EH 760 plakalı kamyon ile öğrenci taşıyan 48 S 2880 plakalı midibüs çarpıştı

Fethiyede midibüs ile kamyon çarpıştı 22si öğrenci, 23 yaralı

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Fethiyede midibüs ile kamyon çarpıştı 22si öğrenci, 23 yaralı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Fethiye#Öğrenci Kazası#Midibüs Kazası

BAKMADAN GEÇME!