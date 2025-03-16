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Fethiye'de mahsur kalmışlardı: 2 kadın kurtarıldı

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#Fethiye#Kurtarma Operasyonu#Trekking
Fethiyede mahsur kalmışlardı: 2 kadın kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 13:19

Fethiye’de Yeşilüzümlü Cadianda bölgesinde trekking (doğa yürüyüşü) yaparken engebeli arazide yollarını kaybeden 2 kadın, Fethiye MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri) ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesi Cadianda bölgesinde bir tepede mahsur kalan 2 trekkingci kadın kurtarıldı. Yolunu kaybeden ve panik yaşayan trekkingciler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine AFAD, bölgede aktif görev yapan Fethiye MAG ekipleriyle koordinasyon sağlayarak kurtarma operasyonunu başlattı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bir tepede mahsur kalan 2 trekkingci kadını, güvenli bir şekilde indirip, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde trekkingci kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

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#Fethiye#Kurtarma Operasyonu#Trekking

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