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Fethiye'de korkutan bot yangını! 4 kişi kurtarıldı

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#Muğla#Fethiye#Bot Yangını
Fethiyede korkutan bot yangını 4 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 19:41

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 metrelik botta çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürüldü. Botta bulunan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

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Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi Dalgıç Koyu yakınlarında saat 17.30 sıralarında 6 metrelik bir botta yangın çıktı. Çıkış nedeninin henüz belirlenemeyen yangında bottan yükselen duman ve alevleri görenler durumu ihbar etti.

Fethiyede korkutan bot yangını 4 kişi kurtarıldı

Bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerinin yanısıra Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri edilirken, yanan bottan denize atlayan 4 kişi çevrede bulunan başka bir botta bulunanlar tarafından kurtarıldı. Yangın söndürme helikopteri ve Sahil Güvenlik ekipleri, yanan botun üzerine su atarak söndürdü. Karaya çıkarılan 4 kişinin  ilk müdahalelerinin ardından durumunun iyi olduğu tedbir amaçlı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. 

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Fethiyede korkutan bot yangını 4 kişi kurtarıldı

Fethiyede korkutan bot yangını 4 kişi kurtarıldı

Fethiyede korkutan bot yangını 4 kişi kurtarıldı

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#Muğla#Fethiye#Bot Yangını

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