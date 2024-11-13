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Fethiye'de korkunç olay: Çadırda 1 kişi ölü bulundu

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#Muğla#Fethiye #Çadır
Fethiyede korkunç olay: Çadırda 1 kişi ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 17:10

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 yaşındaki Ümit Suratlı kaldığı çadırda ölü bulunurken, bir başka çadırda bilinci kapalı halde bulunan 46 yaşındaki Erkan Tüzün ise hastanede tedavi altına alındı. Ümit Suratlı ve Erkan Tüzün'ün yedikleri yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

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Olay, Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit Suratlı (40) kaldığı çadırda ölü bulunurken, aynı bölgedeki başka bir çadırda kalan Erkan Tüzün (46) ise bilinci kapalı şekilde bulundu. Tüzün, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ümit Suratlı'nın cenazesi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erkan Tüzün'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Farklı çadırlarda kalan 2 kişinin akşam beraber yemek yedikleri ve ardından zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

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#Muğla#Fethiye #Çadır

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