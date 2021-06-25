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Gündem
Cavit AKGÜN-DHA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 02:48 | Son Güncelleme:

Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

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Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Gürsoy Dönmez yönetimindeki 48 HL 648 plakalı otomobil ile Halil Can Çakal'ın kullandığı 48 K 9939 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fethiyede korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

Kazada yaralanan Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Gürsöy Dönmez, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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