Fethiye'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

#Muğla#Fethiye#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 07:24

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Gökdeniz Erdem hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Fethiye çevre yolu, Çiftlik Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftlik yönünden oteller bölgesi istikametine ilerleyen 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Muğla-Fethiye yönüne giden 45 AIZ 424 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erdem kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, otomobildeki yaralı 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdem'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

