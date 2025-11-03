×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fethiye'de kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Fethiye#Paraşüt Kazası
Fethiyede kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 16:24

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden atlayış yapan Rus paraşütçü Vıacheslav Gribanov (37), kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Rus uyruklu paraşüt pilotu Vıacheslav Gribanov, saat 14.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) atlayış yaptı. Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü.

Diğer pilotlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Gribanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Fethiye#Paraşüt Kazası

BAKMADAN GEÇME!