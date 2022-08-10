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Fethiye'de iki arkadaşın kazada feci ölümü

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#Muğla#Fethiye#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 17:48

MUĞLA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp dereye düşen otomobilin sürücüsü Durmuş Tunç (41) ile arkadaşı Merve Önder'in (25), otopsi raporlarında ölüm nedenleri 'suda boğulma' olarak yer aldı.

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Kaza, dün saat 02.30 sıralarında, Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis dalgıçların sudan çıkardığı Tunç ile yanındaki arkadaşı Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İki arkadaşın cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Merve Önder'in cenazesi Fethiye'de, Ramazan Durmuş'un cenazesi ise Denizli'de toprağa verildi. İki arkadaşın otopsi raporlarında, ölüm nedeni 'suda boğulma' olarak yer aldı.

Fethiyede iki arkadaşın kazada feci ölümü

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#Muğla#Fethiye#Kaza

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