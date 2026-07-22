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Fethiye'de fenalaşan gencin cüzdanından 6 bin lira çaldı! O anlar kamerada

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#Fethiye#Fenalaşan Genç#Hırsız
Fethiyede fenalaşan gencin cüzdanından 6 bin lira çaldı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 14:58

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aniden bayılarak yere yığılan gence yardım etmek yerine cüzdanındaki yaklaşık 6 bin lirayı çalıp kaçan 56 yaşındaki R.Y., iş yerlerinin güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Seydikemer'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, önceki gün Fethiye ilçesindeki Paspatur Çarşısı'nda meydana geldi. Bir genç aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen gencin yanına eğilen kişi, iddiaya göre yardım etmek yerine ceplerini karıştırdı.

Fethiyede fenalaşan gencin cüzdanından 6 bin lira çaldı O anlar kamerada

Şüpheli, cüzdandaki yaklaşık 6 bin TL'yi alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Fethiyede fenalaşan gencin cüzdanından 6 bin lira çaldı O anlar kamerada

Görüntüleri inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

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Fethiyede fenalaşan gencin cüzdanından 6 bin lira çaldı O anlar kamerada

Seydikemer ilçesinde dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Y., cezaevine gönderildi.

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#Fethiye#Fenalaşan Genç#Hırsız

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