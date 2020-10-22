MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFethiye’de denize düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
GeriGündem Fethiye’de denize düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MUĞLA (İHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Fethiye’de denize düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fethiye’de denize düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Abone Olgoogle-news

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem G.’nin (23) kullandığı 48 AAD 433 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Ekrem G. ile Masuma R. (21) otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle