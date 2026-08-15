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Fethiye'de dehşet! Annesini öldürüp intihar etti

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#Muğla#Fethiye #Cinayet
Fethiyede dehşet Annesini öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 17:39

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 50 yaşındaki Volkan Sütçü, 74 yaşındaki annesi Fatma Sütçü'yü tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Sütçü, birlikte yaşadığı annesi Fatma Sütçü'nün başına tabancayla ateş etti. Fatma Sütçü kanlar içinde yere yığılırken, Volkan Sütçü silahı bu kez kendisine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma Sütçü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Volkan Sütçü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sütçü, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#Muğla#Fethiye #Cinayet

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