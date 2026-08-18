Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Gülgün KAŞLI/FETHİYE, (Muğla), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 16:38
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.
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Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 helikopter ve arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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