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Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Fethiye Orman Yangını#Gökçeovacık Mahallesi#Helikopter Yangın Söndürme
Fethiyede çıkan orman yangını söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 16:38

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

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Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 helikopter ve arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Fethiye Orman Yangını#Gökçeovacık Mahallesi#Helikopter Yangın Söndürme

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