Fethiye’de 'büyücü' operasyonu! Her satırı iğrenç: Gizli çekim görüntülerle... Evden çıkanlar inanılmaz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi Taliban her yerde arıyor...Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi! Taliban her yerde arıyor...#Afganistan
NBAde aşı krizi Forma giyemeyecek... Servet kaybedecek...NBA'de aşı krizi! Forma giyemeyecek... Servet kaybedecek...#NBA
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Kritik toplantının günü belli oldu İşte öne çıkan gündem başlıklarıKritik toplantının günü belli oldu! İşte öne çıkan gündem başlıkları#Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı 5 zincir market için harekete geçildiCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 5 zincir market için harekete geçildi#Fahiş Fiyat
Altındağ olaylarına ilişkin flaş gelişme Karar verildiAltındağ olaylarına ilişkin flaş gelişme! Karar verildi#Altındağ
Nijeryalı kral Gürcistanda belediye başkanı adayı olduNijeryalı kral Gürcistan'da belediye başkanı adayı oldu#Nijerya
Skandal sözlerini canlı yayında savundu Muhammed ismini yasaklayacağımSkandal sözlerini canlı yayında savundu! 'Muhammed ismini yasaklayacağım'#FRANSA
Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı'Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var' dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı!#Kripto Para
Beşiktaştan sürpriz transfer 18lik genç yıldız formayı giydi...Beşiktaş'tan sürpriz transfer! 18'lik genç yıldız formayı giydi...#Beşiktaş
Büyük skandal DNA sonuçları şoke etti...Büyük skandal! DNA sonuçları şoke etti...#Sperm Bağışı
Pandemide sağlıklı beslenme ve sporla 10 kilo verdim"Pandemide sağlıklı beslenme ve sporla 10 kilo verdim"#Miray Daner
ABDdeki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiyeye dönecek miABD'deki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiye'ye dönecek mi?#Tolga Karel
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
Eski sevgililer ‘hortlayabilir’Eski sevgililer ‘hortlayabilir’#Astroloji
HABERLERGündem Haberleri

Fethiye’de 'büyücü' operasyonu! Her satırı iğrenç: Gizli çekim görüntülerle... Evden çıkanlar inanılmaz

#Büyücü#Fethiye#Operasyon

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları ‘cin çıkarma’ bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu tutuklandı. Bahadır Koyuncu'nun ev ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda silahlar, tabanca fişeği, pala, sözde 'büyü yapma' ve 'cin çıkarma' seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları ele geçirildi.

Fethiye’de büyücü operasyonuFethiye’de büyücü operasyonu
Fethiye’de büyücü operasyonu

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Müslim SARIYAR/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi. Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur’an-ı Kerim ele geçirildi.

GİZLİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ

Mağdur kadınlar, ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini ‘din alimi’ olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı. Mağdurlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde ‘cin çıkarma’ bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi. Bir kadının, ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.

Fethiye’de büyücü operasyonu Her satırı iğrenç: Gizli çekim görüntülerle... Evden çıkanlar inanılmaz

Haberin Devamı

Bahadır Koyuncu'nun ev ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, 1 pala, 1 kelepçe, 12 tabanca fişeği, 1 dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kur'an-ı Kerim ile sözde 'büyü yapma' ve 'cin çıkarma' seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kağıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar ele geçirildi. Operasyonda Bahadır Koyuncu ile ona yardım ettiği tespit edilen A.Ç. ve Ş.K. gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ve Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler:

Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi! Taliban her yerde arıyor...NBA'de aşı krizi! Forma giyemeyecek... Servet kaybedecek...Kritik toplantının günü belli oldu! İşte öne çıkan gündem başlıkları
Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyücü#Fethiye#Operasyon