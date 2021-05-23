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Gündem
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Fethiye'de belediye başkanından 'Türk bayrağı dağıtma' açıklaması

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Fethiye'de belediye başkanından 'Türk bayrağı dağıtma' açıklaması

MUĞLA'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konvoyda, üstüne çıktığı araçtan yol kenarındaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtırken 'fırlatma' tepkileriyle igili açıklamada bulundu. Karaca, "Ulusal bayramlarımızı bu 19 Mayıs'ta kutladığımız gibi unutturmaya çalışanlara inat coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Fethiye Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi. Etkinlikte, belediyeye ait araçlar ve vatandaşlar Salı Pazarı'nda buluştu. Bayraklarla süslenmiş araçlar, Salı Pazarı'ndan hareketlenerek, şehir merkezinden, sahil bandına ardından Çalış, Çatalarık, Patlangıç, Çalıca, Esenköy ve civar mahallelerde konvoy yaptı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve beraberinde CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, bir kamyonun kasasından vatandaşları selamladı. Başkan Alim Karaca, bu sırada bindiği kamyon kasası üzerinden yol kenarındaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Bu görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada bayrakların fırlatarak, yollara saçıldığı iddiaları ile tepkiye neden oldu.

Fethiyede belediye başkanından Türk bayrağı dağıtma açıklaması

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Fethiye Belediye Başkanı Karaca, "Yıllardır ulusal bayramlarımızı kutlamaktan kaçanlar, vatan, bayrak ve Atatürk sevdamızı sorgulayamazlar. Ulusal bayramlarımızı bu 19 Mayıs'ta kutladığımız gibi unutturmaya çalışanlara inat coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. İlelebet cumhuriyet, ilelebet Mustafa Kemal Atatürk" dedi.
Fethiyede belediye başkanından Türk bayrağı dağıtma açıklaması

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