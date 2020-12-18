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Aykut KURT/ FETHİYE (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Fethiye'de 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

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Fethiye'de 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yapılan yol denetiminde 4 ayrı araçta, 97 göçmen yakalandı. Türk ve yabancı uyruklu 10 organizatör, gözaltına alındı.

Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği'nce yapılan risk analizi sonucu tespit edilen araçlar, Ölüdeniz Mahallesi Faralya mevkisinde durduruldu. 4 araçta yapılan Suriye, Irak ve İran uyruklu 97 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri kaçak yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan 10 organizatör, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi. Kaçak göçmenler ise, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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