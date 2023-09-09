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Fethiye’de 43 FETÖ şüphelisi yakalandı

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#Fethiye#Muğla#Polis
Fethiye’de 43 FETÖ şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 13:49

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında, iki ayrı operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 43 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. 16 şüpheliden 10’u tutuklandı. Diğer 27 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY üyeleri ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, 3 Eylül'de saat 04.00 sıralarında Fethiye Körfezi açıklarında yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

6 Eylül’de saat 14.00 sıralarında ise Fethiye Körfezi açıklarındaki bir yelkenli tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kamaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/ PDY şüphelisi 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Fethiye#Muğla#Polis

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