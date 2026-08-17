Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00
MUĞLA Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege’de Çanakkale-Tekirdağ açıklarında yer alan deniz alanı ‘Deniz Milli Parkı’ oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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KORUMA ALTINDA
Deniz milli parkı, deniz ve kıyı ekosistemlerini koruma altına alan özel statülü doğal alanlar. 1999’da ilan edilen Gökçeada Sualtı Milli Parkı, Türkiye’nin ilk ve tek sualtı milli parkı olma özelliğini taşıyor.