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Fethiye açıklarında 2 göçmen hayatını kaybetti

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#Fethiye#Göçmen#Ege Denizi
Fethiye açıklarında 2 göçmen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 12:59

Ege Denizi'nde Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, alabora olan lastik bottaki düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti, 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

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İlçe açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun alabora olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 58 yabancı uyruklu kurtarıldı. Ayrıca lastik botta cansız bedenine ulaşılan 2 düzensiz göçmen ile 2 yaralı göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığının iskelesine getirildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, cenazeler ise morga götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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#Fethiye#Göçmen#Ege Denizi

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