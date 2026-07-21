‘Fethin mührü’ okuyucuyla buluşuyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İnsanlık tarihinin en önemli kültür miraslarından biri olan Ayasofya’nın tarihini bilimsel kaynaklar, özgün fotoğraflar, tarihi gravürler ve zengin arşiv belgeleriyle kayıt altına alan koleksiyon eserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısı bulunuyor. Eserin ortaya çıkmasıyla ilgili yapılan hazırlıkların da anlatıldığı eserde, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in kaleme aldığı sunuş yazısı da yer alıyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan seçkin eser, Ayasofya’nın Bizans döneminden Osmanlı’ya, Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan tarihsel yolculuğunu mimari, sanat tarihi ve kültürel miras perspektifiyle ele alıyor. Ayasofya’nın mimarisi, kubbesi, mozaikleri, restorasyon süreçleri ve yüzyıllar boyunca şekillenen kültürel ve manevi birikimi, alanında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getiriliyor.

Haberin Devamı

YILDÖNÜMÜNDE YAYIMLANACAK

Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’un fethiyle Ayasofya’yı camiye dönüştürmesi, eserin merkezinde yer alırken 24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden ibadete açması ise Ayasofya’nın yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Eserin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 yıl önce Ayasofya’da cuma namazı kılınmasıyla birlikte yeniden ibadete açılmasının yıldönümünde yayımlanması da bu tarihsel dönüşümü yeniden pekiştiriyor.