Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Skandal aşı kararı Ülke ayağa kalktı... Aşı olmaktansa...Skandal aşı kararı! Ülke ayağa kalktı... "Aşı olmaktansa..."#Gigi Becali
Taliban heyeti Dışişleri Bakanlığında... Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklamaTaliban heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda... Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama#Taliban
Ölüm nedeni belli oldu Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktıÖlüm nedeni belli oldu! Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktı#Esra Hankulu
Yasakla göç başlamıştı Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardıYasakla göç başlamıştı! Zirveye ABD oturdu... Uzmanlar uyardı#Bitcoin
Beyrutta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izlediBeyrut'ta ilginç görüntüler...Herkes kaçarken çatışmayı böyle izledi!#Lübnan
Dünya ayağa kalktı Salgının bedelini çok ağır ödedilerDünya ayağa kalktı! Salgının bedelini çok ağır ödediler#Koronavirüs
İngilterede şok İflaslar başladıİngiltere'de şok! İflaslar başladı#BP
Teröristin ifadesi ortaya çıktı Bombalar böyle gelmişTeröristin ifadesi ortaya çıktı! Bombalar böyle gelmiş#Fethi Sekin
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
Aslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da Beni tanıdınız mıAslıhan Doğan Turan Bayrampaşa’da! 'Beni tanıdınız mı?'#Sosyete
20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı!#Nokia
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
HABERLERGündem Haberleri

Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş

#Fethi Sekin#İzmir#Terör Saldırısı
Fethi Sekinin şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş

İzmir'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği belirlenip, yakalanan ve önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriye uyruklu, PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso'nun ifadesinde, saldırıda kullanılan mühimmatların tatlı kutularında İzmir'e getirildiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK’lı teröristlerce gerçekleştirilen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı Suriyeli PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso, polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Teröristin, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı da ifade edildi. Delil Hıso, önceki gün polisteki işlemlerinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hıso tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Terörist Delil Hıso'nun ifadesi de ortaya çıktı. Baskı sonucu YPG'nin Hebat Kampı'nda eğitim aldığı belirtilen Hıso'nun çukur eylemlerinde barikat kurup, Ahmet Kaya Köprüsü'nün patlatılmasında kullanılan bombaları getirdiğini söylediği öğrenildi. Hıso'nun ifadesinde Kızıltepe'de bir tekstil firmasında çalışırken patronun yeğeni A.Ö. ile İzmir'e okul arkadaşı Fadi Yusuf'un yanına gitmeye karar verdiklerini ve numarasını ailesinden bulup iletişime geçtiklerini belirtip, "Yusuf, otobüs bileti aldıktan sonra haber vermemi istedi. Terminale geldikten sonra Yusuf'u aradım. Bana, üzerimdeki giysileri sordu. Sonra yanımıza elinde 5 tatlı kutusu olan İbrahim Hamo geldi. Hamo, otobüste hangi koltuklarda oturduğumuzu sordu. Sonra tatlı kutularını koltuklara bıraktı. Ardından da Yusuf'a iletilmek üzere bin lira verdi" dediği de yer aldı. Hıso’nun, kutuların içinde ne olduğunu sormasına rağmen Hamo'nun ısrarla açılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu söylediği de ifadede yer aldı.

İzmirdeki adliye saldırısına silah sağlayan terörist yakalandı

İlgili Haber:İzmir'deki adliye saldırısına silah sağlayan terörist yakalandı

'İZMİR'İ PATLATACAĞIZ'

İzmir'de kendilerini Fadi Yusuf"un yanı sıra 'Fener' ve 'Sekvan' isimli kişilerin karşıladığını belirten Hıso'nun, "Buca ilçesinde evde kaldık. Bir süre sonra kutular açıldı. Üst taraflarında tatlı, altlarında ise ayrı vaziyetlerde 150 Kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcısı ve el bombası vardı. Görünce şaşırdım ve Fadi'ye bunları sordum. O da bana, 'İzmir'i patlatacağız' dedi. Sonrasında kutuları yokuş bir yerde oturan 'Azad' isimli birinin evine götürüp, verdik. Bir hafta kaldıktan Kızıltepe'ye döndüm" dediği öğrenildi.

İzmir'den döndükten sonra Fadi Yusuf ile irtibat kurmadığını belirten Hıso'nun daha sonra yaşananları ise şöyle anlattığına yer verildi:

Haberin Devamı

"2017 yılının ortalarında Yusuf'un kendisini arayıp, 'İzmir'de adliyeye eylem yaptık. Bir polis öldü. Onun için buradan gidiyorum. Azad'ı alırlarsa ben de açığa çıkarım. O nedenle Kamışlı'ya gidiyorum' dediğini söyledi."

Öte yandan 2. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü mensubu Delil Hıso'nun ifadesi doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama emri verilmesi talebini uygun buldu.

İlgili Haberler:

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk! 7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin eviAşk bitti, 150 bini geri ver!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fethi Sekin#İzmir#Terör Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!