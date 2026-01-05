Fethi Sekin’e 9. yıl anması

Haberin Devamı

PKK’lı 2 terörist, 5 Ocak 2017’de, İzmir Adliyesi’ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1’ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı.

HEYKELİ DİKİLMİŞTİ

İslam Kerimov Caddesi’ne ‘Fethi Sekin’ adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi. Olayın 9’uncu yıldönümü öncesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından Sekin ve Can için özel bir anma videosu hazırlandı. Videoda, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başta olmak üzere İzmir Adliyesi’nde görev yapan başsavcı vekilleri, hâkimler, savcılar, memur ve personel, şehitleri andı. Başsavcısı Ali Yeldan videoda, “Bu topraklar böyle evlatlarla vatandır. Bu millet kahramanlarını unutmaz, unutturmaz. Ruhları şad, mekânları ali olsun” dedi.