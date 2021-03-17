Festus Okey'in gözaltında ölümüne ilişkin davada karar! Polis memuru Yıldız'a hapis cezası

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memuru Cengiz Yıldız'ın avukatı Vehbi Kahveci ile Festus Okey'in ailesinin avukatı katıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle basın mensupları ve izleyicilerin alınmadığı duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile kaydedildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ı "olası kast altında kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Suçun niteliği, işleniş biçimi, olayın seyri ve öngörülen yaptırım gerekçeleriyle müebbet hapsi 20 yıla düşüren heyet, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak cezayı 16 yıl 8 aya indirdi.

Heyet, karar kesinleştiği takdirde olayda kullanılan tabanca ve şarjörün idareye teslimine, maktulden ele geçtiği belirtilen kokain maddesi ve ambalajının da zoralımına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'in, 20 Ağustos 2007'de gözaltında iken ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Daire, Festus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti.

Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014'de yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, bozulmasına hükmetmişti.

Kararda, "Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerinin tespitiyle nüfus kayıt örneğinin getirilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması sonucuna göre katılma istemi konusunda karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizliklerinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına" ifadeleri kullanılmıştı.

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