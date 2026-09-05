Festivale ikinci kez ev sahipliği yapan Kayseri’de tarihten sanata, müzikten lezzete 9 günlük şölen

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ikinci kez ev sahipliği yapan Kayseri’de açılış programı Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirildi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“FESTİVAL, KAYSERİ’MİZE AYRI BİR RENK VE HAREKETLİLİK KATACAK”

Festival açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Kayseri’miz, 5-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile kültür ve sanatın buluşma noktalarından biri olacak. Kadim tarihimizden güçlü kültürel mirasımıza, sanatımızdan gastronomimize kadar Kayseri’mizin sahip olduğu tüm değerleri ülkemizden ve dünyanın farklı noktalarından gelecek misafirlerimizle buluşturacağız.” dedi.

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Festivalin şehre ayrı bir renk ve hareketlilik katacağına inandığını ifade eden Çiçek, “Şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtacak bu önemli festivalin Kayseri’mize ayrı bir renk ve hareketlilik katacağına inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi ve Kayseri’yi keşfetmek isteyen misafirlerimizi Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’NİN TARİHİ BİRİKİMİ FESTİVALİN MERKEZİNDE”

Kayseri’nin festivalle birlikte kültür ve sanatın önemli buluşma noktalarından biri olacağını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise kentin köklü tarihine ve kültürel birikimine dikkat çekti. Çam, “Anadolu’nun en önemli ticaret merkezlerinden, Orta Anadolu’nun kadim şehirlerinden Kayseri; Selçuklu mirası, görkemli Erciyes Dağı ve zengin kültürel birikimiyle festivalimize ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Kültepe Kaniş/Karum’dan günümüze uzanan tarihi geçmişi, medreseleri, kümbetleri, hanları ve geleneksel şehir dokusuyla kültür, sanat ve tarihin buluşma noktalarından biri olan Kayseri’de dokuz gün boyunca sanatı ve kültürü hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

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Çam, festivalin Kayseri’nin dört bir yanında geniş bir programla gerçekleştirileceğini vurgulayarak, “Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla hem kültür ve sanatı destekliyor hem de özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürel hayatın merkezine taşıyoruz. Tiyatrodan resme, müzikten dansa, geleneksel el sanatlarından farklı atölyelere uzanan içeriklerle geleceğin sanatseverlerine ilham vermeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’NİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ LEZZET NOKTALARINDA KEŞFEDİLECEK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, festivalin önemli odaklarından birinin de gastronomi olduğunu belirterek, Kayseri’nin köklü mutfak kültürünün festival boyunca ziyaretçilerle buluşacağını söyledi. Çam, “Orta Anadolu’nun önemli ticaret yolları üzerinde gelişen Kayseri mutfağı, et işleme geleneği ve hamur işi çeşitliliğiyle çok güçlü bir gastronomi kültürüne sahip. Bu zenginliği Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Develi, Bünyan ve Hacılar ilçelerinde belirlenen 34 Lezzet Noktası ile ziyaretçilerimize sunuyoruz. Kayseri mantısından yağlamaya, pastırmadan nevzineye, gilaburudan develi cıvıklısına uzanan şehrimizin özgün lezzetlerini festival vesilesiyle daha geniş kitlelerle buluşturacağız.” dedi.

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“KÜLTÜRÜN, SANATIN VE MEDENİYETİN YOLU KAYSERİ’DEN GEÇİYOR”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kültür, turizm ve spor alanındaki uluslararası hedeflerine dikkat çekerek, “Kayseri artık yalnızca Türkiye’de değil, dünyada adından söz ettiren bir kültür, turizm ve spor şehri olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Bugün Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapan şehrimiz, 2027’de Türk Dünyası Kültür Başkenti, 2029’da ise Dünya Spor Başkenti unvanlarıyla uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirecek.” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin sahip olduğu değerlerin dünyaya daha güçlü şekilde tanıtılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nden ticaretin merkezi Kültepe’ye, Erciyes’ten Mimar Sinan’a, Selçuklu mirasından müzelerimize ve ören yerlerimize, 7,5 milyon yıllık fosillerimizden zengin gastronomimize kadar tüm değerlerimizle Kayseri’yi dünyaya daha güçlü şekilde tanıtmakta kararlıyız. Çünkü kültürün, sanatın ve medeniyetin yolu Kayseri’den geçiyor.” ifadelerini kullandı.

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Açılış programının ardından protokol üyeleri, Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras: Kayseri” ve “Hâne” sergilerini ziyaret etti.

ŞEFLER KAYSERİ YEMEKLERİNİ DENEYİMLEYECEK

Festivalin gastronomi programına gastronomi yazarı, araştırmacı ve yemek kültürü yapımcısı İdil Açıkalın ev sahipliği yapacak. Şef Ahmet Gündoğar, şef Hilal Kayış Sungur, gastronomi yazarı Faruk Şüyün ve gastronomi yazarı Reha Tartıcı ise konuk olarak Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Kayseri’ye özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

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Geleneksel esnaf lokantalarından modern restoranlara, fırın ve pastanelerden çiftliklere, kahve, şekerleme ve turşu dükkanlarına uzanan seçkide; Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkes mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak.

KAYSERİ’DE KONSERLER MÜZİK ŞÖLENİ YAŞATACAK

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Mert Demir, Ceza, Ahmet Şafak, Buray, Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Kıraç, Murat Boz ve Sefo sahne alacak.

Festival programında farklı müzik ve sahne gösterileri de yer alacak. Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı farklı müzik türlerinden eserleri bando düzenlemeleriyle seslendirirken, Kafkas Rüzgarı programında Kafkas coğrafyasının dans kültürü sahneye taşınacak. Aşk Meydanı müzik ve şiiri aynı programda buluşturacak; festivalin son gününde gerçekleştirilecek “Bozkırın Tezenesine Saygı: Neşet Ertaş Türküleri” konserinde ise Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu, Neşet Ertaş’ın hafızalara kazınan eserlerini yorumlayacak.

Kayseri Kültür Yolu Festivali, 13 Eylül’e kadar kentin tarihi mekanlarından kültür sanat alanlarına uzanan zengin programıyla Kayserilileri ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.