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‘Festivalden fitne çıkarmak sorumsuzluk’

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ankara
‘Festivalden fitne çıkarmak sorumsuzluk’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da düzenlenen 24’üncü Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı.

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Bahçeli, festival öncesi yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi ve şunları söyledi: “Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut’a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur.”

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ankara

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