Festivalde feci ölüm... 18 yaşındaki gençten acı haber

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği Çayır Festivali’nde dondurma stantında çalışan İbrahim B. (18), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. İbrahim B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PROGRAM İPTAL EDİLDİ

Gözaltına alınan dondurma tezgâhının sahibi, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, ayrıca bilirkişi görevlendirildi. Olayın ardından Beykoz Belediyesi’nden yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile bugün gerçekleştirilecek olan Beykoz Çayır Festivali’nin kapanış programının iptal edildiği duyuruldu. m İHA