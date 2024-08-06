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Festival tadında okul öncesi hazırlığı

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Okulöncesi#Festival
Festival tadında okul öncesi hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla 81 ilde festival havasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Ağustos ayı içinde okulöncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, toplumun okulöncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, aile, çocuk ve okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla 81 il ve ilçelerde ‘okul öncesi etkinlikleri’ yapılacak.

BİLİM ATÖLYELERİ

Etkinliklerde aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri, çocukların merak duygularını besleyen ve keşfetmelerini sağlayan çeşitli bilim atölyeleri kurulacak. Ayrıca geleneksel çocuk oyunlarına da yer verilecek. Etkinliklerde aileler de okulöncesi eğitimin önemine yönelik bilgilendirilecek.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Okulöncesi#Festival

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