Festival tadında okul öncesi hazırlığı

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Ağustos ayı içinde okulöncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, toplumun okulöncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, aile, çocuk ve okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla 81 il ve ilçelerde ‘okul öncesi etkinlikleri’ yapılacak.

BİLİM ATÖLYELERİ

Etkinliklerde aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri, çocukların merak duygularını besleyen ve keşfetmelerini sağlayan çeşitli bilim atölyeleri kurulacak. Ayrıca geleneksel çocuk oyunlarına da yer verilecek. Etkinliklerde aileler de okulöncesi eğitimin önemine yönelik bilgilendirilecek.