Festival gibisin Çıldır

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Doğu Anadolu Bölgesi’nin 124 bin metrekare alanıyla Van Gölü’nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle tamamen buzla kaplandı.

SOBADA ÇAY

Karla kaplı dağlar ile buz tutan Çıldır Gölü, tablo gibi görüntü oluştururken, yöre halkı ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelenler manzaranın keyfini çıkardı. Gölün buz tutan yüzeyinde buluşanlar, Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan oyunlardan biri olan ‘aşık’ oynayıp halay çekti. Buzun üzerinde sobada demlenen çaydan içen ziyaretçiler, paten ve kızakla kayıp atlı kızağa binerek, göl üzerinde gezinti yaptı. Göl üzerinde açılan küçük deliklerde Eskimo usulü balık da avlayanlar güzel bir gün geçirdi.

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