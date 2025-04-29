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Fesih sürecinde tarih beklentisi

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Abdullah Öcalan#Terörsüz Türkiye
Fesih sürecinde tarih beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 07:00

TERÖR örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısının ardından siyasi kulislerde örgütün fesih kararını alacağı tarih tartışılıyor.

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, dün Meclis’te yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz Adalet Bakanı’na da ifade ettik, hızlı bir şekilde adaya farklı siyasi partilerin, gazetecilerin, aydınların herkesin gidişine olanak verecek bir imkânın yaratılması gerekiyor. Yine Öcalan’ın çalışma koşullarının yaratılması gerekiyor. Hızlı olması konusunda herkesin beklentisi var. İlk elden hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmayan şeyler var. Sayın Bahçeli’nin bu konuda, ‘Silahlar gömülsün, örgüt kendini feshetsin, Öcalan’a umut hakkı da tanınsın’ beyanları var.” PKK’nın sözde yöneticilerine dayandırılan açıklamaya göre ise örgüt, fesih kararı alacağı toplantıyı Öcalan’ın yönetmesini istiyor. m ANKARA

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#PKK#Abdullah Öcalan#Terörsüz Türkiye

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