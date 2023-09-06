Feshane’deki sergiye soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Feshane binasını yeniden kullanıma açarak oluşturduğu Artİstanbul Feshane’de yer alan ‘Ortadan Başlamak’ isimli serginin müstehcenlik içerdiğini öne süren Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Mican tarafından savcılığa verilen dilekçede, serginin kapatılması, İBB ve İBB ilgililerinin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, veya aşağılama” suçundan cezalandırılması istenmişti.

MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASI

Dilekçede, “Oldukça müstehcen çizimler, tablolar, heykeller bulunmaktadır” denildi. Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İBB Kültür A.Ş.’den bir yetkilinin ifadesi alındı. Yetkilinin, sergiyle alakalı bir sorumluluğu olmadığını belirtmesi üzerine savcılık, İBB Genel Sekreterliği’ne yazı göndererek serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişi/kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek acele olarak başsavcılığa gönderilmesini istedi.

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İMAMOĞLU: UTANÇ VERİCİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Fatih’te katıldığı ‘Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli TBM Çıkış Töreni’ sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergi ile ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik soru üzerine şunları söyledi: “Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Utanç verici. Yani siz bütün dünyaya diyorsunuz ki ülkeden, ‘Arkadaş bizde demokrasi memokrasi yok. Hele sanata da bir saygı yok’. Yani böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin. Buradan, bugün hükümetin içindeki aklı başında insanları, ama ekonomiyle ilgili ama başka hususlarla ilgili aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize, milletimize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır, tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar.”