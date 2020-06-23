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Rüşan Anıl ATAR - DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Feryadı yürekleri dağladı... "Ağabeyim değildir... Ben şimdi annemlere ne söyleyeceğim"

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Adana'da 5 gün önce bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan Alaattin Seyhan'ın bugün su altı polislerince cansız bedeni bulundu. Ağabeyinin acı haberini alıp, olay yerine gelen Zeynep Seyhan, "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi annemlere ne söyleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 18 Haziran Perşembe günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi.

Feryadı yürekleri dağladı... Ağabeyim değildir... Ben şimdi annemlere ne söyleyeceğim

İddiaya göre, köprü korkuluklarının arkasına geçen Alaattin Seyhan, bileklerini keserek, içine ağırlık koyduğu sırt çantasıyla Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Seyhan, kısa sürede suda kayboldu.

Feryadı yürekleri dağladı... Ağabeyim değildir... Ben şimdi annemlere ne söyleyeceğim

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan'ın suya atladığı nokta ve köprü çevresinde arama yapan su altı polisi, sonuç alamadı. 5 gündür devam eden arama çalışmaları sonucu Seyhan'ın cansız bedeni bulundu.

Feryadı yürekleri dağladı... Ağabeyim değildir... Ben şimdi annemlere ne söyleyeceğim

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Alaattin Seyhan'ın acı haberi alıp, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Seyhan'ın kız kardeşi Zeynep, halasına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Zeynep Seyhan’ın, "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Seyhan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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