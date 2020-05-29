Fert kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Fert kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeler genellikle bir kelimenin Türkçe karşılığı olmaktadır. Fert kelimesi Arapça bir kelimedir ve Türkçe karşılığı birey kelimesidir.

Fert Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumuna göre fert kelimesi doğa içinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri olarak açıklanmaktadır. Birkaç farklı anlamı daha olan fert kelimesi günlük hayatta bu anlam ile cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Fert kelimesinin ise eş anlamlısı birey kelimesidir. Birey kelimesi ile fert kelimesi aynı anlam barındırmaktadır. Cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman anlam bütünlüğünde bozulma yaşanmamaktadır. Fert ve birey kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

- Ailemizdeki tüm fertler bizim için değerlidir.

- Ailemizdeki tüm bireyler bizim için değerlidir.