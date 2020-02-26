Fersah ne demek? Fersah nedir? Bir fersah kaç kilometre yapar?

‘’Pek çok, oldukça fazla’’ anlamları taşıyan fersah kelimesi Türkçede hem yazılı hem de sözlü olarak kullanılan sözcükler arasında yer alıyor.

Fersah Ne Demek?

Arapça kökenli olarak Türkçeye giren fersah kelimesi, gündelik yaşamda da konuşma içerisinde kullanılabilmektedir. Özellikle edebi metinlerde ve yazılı basın kapsamında cümleye daha uyduğu için çok fazla tercih ediliyor.

Ayrıca zaman içerisinde sosyal yaşamın bir parçası haline gelen fersah kelimesi, özellikle ‘Fersah fersah’ tekerlemesi üzerinden daha etkili bir anlam ile cümlelerde kullanılmaktadır. Herhangi bir anlam karmaşası yaşanmadan gelen karşılığa uygun şekilde, fersah kelimesini günlük yaşam içerisinde kullanabilirsiniz.

Fersah Nedir?

Uzaklık anlamı taşıyan ve ‘Pek çok, oldukça fazla’ anlamlarına gelen fersah kelimesi günümüzde hala kullanılan önemli sözcükler arasında geliyor. Başka bir tabirle arası zor kapanacak olan bir mesafenin, yetişmesi veya geri dönüşü güç olan belirtilerde kullanılmaktadır. Çok ileride bulunma etkisini anlatan bir kelimedir. Bu kelime hem kendi gerçek anlamında hem de mecazi anlam üzerinden değerlendirilebilmektedir. Birer örnek verilecek olursa;

‘’Limandan Fersah fersah uzaklaştı.’’

Burada fiziksel açıdan gerçek anlam ile uzaklık belirtilmektedir.

‘’Sana olan duygularım fersah fersah uzaklaşıyor.’’

Çok fazla kullanılmasa bile bu şekilde farklı cümleler üzerinden mecazi olarak da değerlendirmek mümkün. Özellikle imalı cümleler kurmak istendiğinde fersah kelimesi değerlendirilebilmektedir.

Bir Fersah Kaç Kilometre Yapar?

Eski zamanlarda kullanılan fersah kelimesi aslında bir mesafeyi ifade eder. Gerçek anlamdaki bu mesafenin 1 fersah = 5,5 km yaptığını söylemek mümkün. Daha detaylı olarak ise (5685) metre olarak da dile getirilebilir.

Bir uzaklık birimi ölçüsü kapsamında amaca uygun olarak ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılabilmektedir. Ancak özellikle günümüzde fersah kelimesi daha çok iki yer arasındaki mesafenin ne kadar uzak olabileceğini anlatan mecazi bir tabirdir. Ulaşılması zor mesafeleri anlatırken 'fersah fersah' tabiri tekerleme üzerinden değerlendirilir.