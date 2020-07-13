Ferruh Muştuer kimdir nereli kaç yaşında?
Ayasofya Camii'ne atanacak olan iki imamdan birisi olarak ifade edilen Ferruh Muştuer, biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Daha önce Ayasofya'da Fetih Suresi de okuyan Ferruh Muştuer, 2015 yılında Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birinciliği elde etmişti. Peki, Ferruh Muştuer kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ferruh Muştuer, Ayasofya'nın Camii vasfını kazanmasının ardından buraya atanacak 2 isimden birisi olarak gündemde yer almaya başladı. Pek çok kişinin biyografisi ile araştırdığı Ferruh Muştuer, Kuran-ı Kerim tilaveti ile ödüller kazanmış ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmiştir. Peki, Ferruh Muştuer kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen detaylı bilgiler
FERRUH MUŞTUER KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?
Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.
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