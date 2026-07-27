Ferko veliahtından uzaklaştırma kararı

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Çiftin kızları Lara Meriçten ise annesi ile yaşamaya başladı. Boşanmanın ardından Lara Meriçten ile annesi tarafından Özgür Meriçten’e nafaka davası açıldı.

‘ŞİRKETLERİNE ASILSIZ MAiL’LER GÖNDERDİ’

Özgür Meriçten’in avukatı Turan Coşar, Aslı Nemli ile kızı Lara Meriçten’in, nafaka davasında talep ettikleri fahiş miktarları müvekkiline zorla kabul ettirmek için hukuka aykırı yollara başvurduğunu ve şantaj uyguladığını ileri sürüp İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Dava dilekçesinde, Aslı Nemli ile kızı Lara Meriçten’in, müvekkilini profesyonel iş anlamında köşeye sıkıştırmayı ve kamuoyu önünde küçük düşürmeyi hedeflediği öne sürülerek, “Lara Meriçten, müvekkilin ortağı ve yöneticisi olduğu 12 farklı şirketin dahil olduğu kurumsal e-posta grubuna asılsız ve ağır ithamlar içeren toplu iletiler göndermiştir. Şirket çalışanlarının, üst düzey yöneticilerinin ve iş ortaklarının bulunduğu platformlara müvekkilin özel hayatına dair bilgilerin, araç markalarının, çocukların eğitim gördüğü okul bilgilerinin ve aile içi mahrem ekonomik harcamaların rıza dışı ifşa edilmesi, müvekkili iş çevresinde çalışamaz hale getirme kastını taşımaktadır” denildi.

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Talebi kabul eden mahkeme, Aslı Nemli ile kızı Lara Meriçten hakkında 45 gün süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara itiraz eden Aslı Nemli’nin dilekçesinde iddiaların gerçekdışı olduğu öne sürüldü.