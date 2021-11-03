Ferit Sayar kimdir, neden öldü? Galatasaray'ı yasa boğan ölüm

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Galatasaray tribünün emektar isimlerinden Ferit Sayar, yaşam mücadelesini kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda olan Sayar’ın vefat haberi Galatasaray’ın resmi adresi olan "ultrAslan" profili üzerinden duyuruldu.



Ultraaslan’ın Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ““BAŞIMIZ SAĞ OLSUN! Tribünümüzün sevilen simalarından Ferit Sayar'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğreniyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.