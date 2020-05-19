Feriştah Ne Demek? Feriştah Nedir? Feriştah Tdk Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu için Feriştah kelimesi karşılık olarak, ‘En güzeli, en iyisi ya da en üstünü’ anlamları çıkmaktadır. Bu anlamlar herhangi bir durum, konu ya da bu gibi değişik sonuçlar karşısında Feriştah kelimesi ile beraber kullanılabilmektedir.

Feriştah Ne Demek?

Feriştah kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür. Çok uzun yıllardır Türkçede yer alan ve yerleşik olarak kullanılan bir kelimedir. TDK üzerinden ele alındığı zaman feriştah kelimesi, ‘en üstünü, en güzeli veya en iyisi’ biçiminde tarif ediliyor. Özellikle belli bir kalıp üzerinden feriştah kelimesinin çok sık ve yaygın değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.

‘’Feriştahı gelse seni elimden alamaz.’’

Bu şekilde herhangi bir durum ile karşılaştırmak suretiyle değişik anlamlar üzerinden feriştah kelimesi ile alınabilmektedir.

Feriştah Nedir?

Gündelik yaşamın vazgeçilmez kelimeleri arasında feriştah gelmektedir. Aslında en güzeli ya da en iyisi gibi anlamlar üzerinden de ele alınsa bile, Türkçe içerisinde daha çok en üstünü ile karşılaştırılarak kullanılır. Özellikle herhangi bir durum, olgu ya da yaşanacak etki karşısında rekabet üzerinden kullanılır. Genel olarak, ‘feriştahı gelse’ ile başlayan cümleler üzerinden pek çok konu hakkında değerlendirilebilmektedir. Aynı zamanda yazılı kaynaklarda veya edebi eserlerde de değişik anlamları eşliğinde cümle içerisinde görmek mümkün.