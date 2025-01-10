Feriköy canisine en ağır ceza

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İstanbul Şişli’de 31 Ekim’de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı’nda bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kâğıt toplayıcısı Mustafa Örün, “Yanıma geldi, para istedi, canımı sıktı, ben de öldürdüm” demişti.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması dün yapıldı. Tutuklu sanık Mustafa Örün ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Mustafa Örün, “Olayı daha önce nasıl anlattıysam öyle oldu. Anlatacağım başka bir şey yok” dedi.

Sanığın savunmasının ardından söz alan Şirin Elmas Hanilçi’nin annesi Yeter Hanilçi “Fatura yatırmaya gittim. Döndüğümde kızım evde yoktu. Kızımı bu adam kaçırdı. Kızımı mezarlığa götürüp öldürmüş. Benim kızımı katletmeye hakkı yoktu. 6 yaşındaki kızımı gözlerinin içine baka baka öldürüyor. İki aydır gözümün yaşı dinmiyor” dedi.

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Alınan beyanların ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaanın ardından mahkeme kararını açıklamak için ara verdi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Örün’ü, ‘kasten öldürmek, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin kararının ardından Şirin Elmas Hanilçi’nin ailesi, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Şirin Elmas’ın babası İbrahim Hanilçi, “O katil bugün benim kızımı katletmedi. Bizi de kızımla birlikte gömdü. Yüce Türk adaletine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi adalet onun hakkından geliyorsa öbür dünyada da bizim iki elimiz onun yakasında olacak” dedi.