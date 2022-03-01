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Feribottan denize atlayan Kutay Özcan kurtarılamadı

#Kutay Özcan#Çanakkale#Feribot
Feribottan denize atlayan Kutay Özcan kurtarılamadı

Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize atlayan Mehmet Kutay Özcan (29), Sahil Güvenlik ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Eğitim gördüğü Ukrayna'dan bir ay önce Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere saat 17.00'de hareket eden feribota binen Mehmet Kutay Özcan, iddiaya göre Eceabat açıklarında denize atladı. Olayı görenlerin kaptana bilgi vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu çağrıldı. Suda hareketsiz şekilde duran Mehmet Kutay Özcan, bota alınarak, karaya çıkarıldı. Sahilde bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Özcan, sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın, yaklaşık 1 ay önce eğitim gördüğü Ukrayna'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

Mehmet Kutay Özcan'ın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından denizden çıkarılma anı ise feribottaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Feribottan denize atlayan Kutay Özcan kurtarılamadı

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