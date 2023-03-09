Feribotta hareketli dakikalar! Yolcu suya atladı, 112 personeli kurtardı

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Olay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü üzerinden ulaşımın sağlandığı Pertek feribotunda meydana geldi. Belediyeye ait feribot, Elazığ iskelesinden Tunceli yönüne hareketlendi. Bir süre sonra yolculardan M.Z., arka kısımdan kendisini baraj gölüne bıraktı. Feribotta bulunanların durumu bildirmesi üzerine kaptan, geri dönerek M.Z.’nin atladığı yere gitti. M.Z., atılan can simidine ulaşamayınca yolculardan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, kıyafetiyle suya atlayarak M.Z.’yi feribota doğru çekti.

Bir yolcu daha göle atlayarak sağlık personelinin M.Z.'yi feribota çıkarmasına yardım etti. Feribota alınan M.Z., ilk müdahalenin ardından ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kurtarma anlarının ise feribotun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.