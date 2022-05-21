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Feribot yangınında kaybolmuştu! DNA testinden sonuç çıkmadı

#Mehmet Çakır#Yangın#DNA
Feribot yangınında kaybolmuştu DNA testinden sonuç çıkmadı

İtalya'da giderken yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) halen haber yok. Ablasından alınan ve feribottaki 4 yanmış cesetle karşılaştırılan DNA örneklerinden de tespit yapılamadığı öğrenildi.

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İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Mehmet Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı belirtildi. Feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Geçen mart ayında hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. Ancak, Yunanistan'daki 4 cesetle karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadığı belirtildi.

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Feribot yangınında kaybolmuştu DNA testinden sonuç çıkmadı



Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan eniştesi Davut Gür (52), "DNA karşılaştırılmasından bir sonuç çıkmadığı bizlere bildirildi. Tekrar ve daha detaylı bir DNA testi yapılacakmış. Bunun sonucu da 1 ay içinde çıkacakmış. Merakla bekliyoruz. Öldüyse, cenazesini alıp memleketine defnetmek istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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#Mehmet Çakır#Yangın#DNA

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