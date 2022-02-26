Feribot yangınında kaybolmuştu... 8 gündür haber alınamıyor

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İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, 18 Şubat günü Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti. Çok sayıda Türk şoför feribottan kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Çakır'ın 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtildi.



İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götüren Çakır'ın Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, oradan da feribotla İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'dan son olarak, feribotta yangın öncesi bir arkadaşıyla zaman geçirdiği haberi geldi. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra aracına gittiği, yangın anında arkadaşının kendisini aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.

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