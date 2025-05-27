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Feribot seferlerine fırtına engeli

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#Feribot Seferleri#Bodrum-Datça#Meteoroloji
Feribot seferlerine fırtına engeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 15:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizlerde fırtına sebebiyle yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.

UYARI GELDİ 

Bu kapsamda yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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#Feribot Seferleri#Bodrum-Datça#Meteoroloji

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